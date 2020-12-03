Рамос хочет покинуть "Реал" - СМИ

Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Фото: REUTERS

Капитан "Реала" Серхио Рамос настроен покинуть мадридский клуб.

Рамос склоняется к тому, чтобы уйти из "Реала" летом, когда истечет срок его контракта с клубом, утверждает Onda Cero.

У защитника есть интересные предложения от итальянских и английских клубов, а также от ПСЖ. По этой причине Рамос и думает об уходе.

При этом руководство "Реала" планирует обратиться к игрокам с просьбой о новом снижении зарплат, что может повлиять на решение Рамоса, который хочет воспользоваться своей хорошей формой в этом сезоне, чтобы подписать последний большой контракт в карьере.

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Серихо Рамос пропустил последние 2 недели из-за травмы. В этом сезоне он сыграл в 8 матчах Ла Лиги и забил 2 мяча.