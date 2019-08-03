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суббота, 03 августа 2019 13:21

Ракицкий заявил, что счастлив в России

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Ракицкий заявил, что счастлив в России
Ракицкий никогда не пел гимн Украины

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, ранее играл за "Шахтер", поделился мнением о первых шести месяцах, проведенные в лагере сине-бело-голубых

Об этом сообщает Depo.

"Получилось, как я и рассчитывал. Ведь когда только пришел - сразу сказал, что хочу стать чемпионом. Мы ими стали. Значит все хорошо прошло. А адаптация - ее, считайте, и не было. Теперь надо защищать титул в новом сезоне. Если сделаем и это - будем большие молодцы. Еще надо в Лиге чемпионов достойно выступить.

Перед переходом читал скептиков. Меня не обижали, просто, наверное, эти люди много понимают в футболе. Или не верили в футболиста Ракицкого. Пусть так думают и дальше, пусть не любят, говорят, что им нравится. У меня есть семья, друзья, близкие, в меня верят. Как и я сам. Могу играть на высоком уровне еще около 5 лет. Тем более опыт уже есть. Никаких проблем здесь не вижу.

30 лет для центрального защитника можно считать расцветом, пиком карьеры. Тем более какие-то малолетние шаги в футболе уже прошел. Так что - играй! Скажу больше - сейчас, здесь, в "Зените" я кайфую. Безумный по красоте город, прекрасный стадион, на который по 50-60 тысяч человек ходит, болельщики потрясающие. Мне здесь очень хорошо."

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Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 за 10 миллионов евро. С тех пор его перестали вызывать в сборную.

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Дата
03
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