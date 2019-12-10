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вторник, 10 декабря 2019 15:59

Пятова показали в мультсериале "The Champions" не в лучшем свете

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Пятова показали в мультсериале &quot;The Champions&quot; не в лучшем свете
Украинский голкипера Андрея Пятова показали в мультсериале "The Champions". Фото: poltava365.com

В пятой серии третьего сезона популярного американского мультсериала "The Champions" показали вратаря "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова.

Очередная серия "The Champions" опубликовано на YouTube-канале спортивного аналитического ресурса B/R Football.

Судьба планеты находится в руках ее вратарей. Голкиперы пытаются остановить метеорит на его пути к Земле. Наряду с другими топ-голкиперами в 6-минутном мультфильме появляется украинец Андрей Пятов.

Его изобразили не в лучшем свете. Пятов пьет водку и курит сигареты. А еще - у Андрея шесть пальцев на руке.

По сюжету, Пятов везет вратарей в украинский Чернобыль. Там представляет им Вольтрона - гигантского защитника Вселенной. Огромный робот должен защитить землян от метеоритной угрозы.

Мультсериал является культовым для американской аудитории, его в США просматривает гораздо больше людей, чем матче Лиги чемпионов УЕФА.

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11 декабря в Харькове "Шахтер" за который играет Пятов, проведет играть в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов против итальянского клуба "Аталанта" (Бергамо). В решающем поединке группового этапа турнира из-за травмы не будет играть атакующий полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич.

poltava365.com
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