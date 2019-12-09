Лидер "Аталанты" не сыграет против "Шахтера"

Йосип Иличич пропустит матч против "Шахтера" из-за травмы. Фото: рейтер

Атакующий полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич не сыграет против донецкого "Шахтера" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов из-за травмы.

В понедельник словенца обследовали после полученного в матче Серии А против "Вероны" повреждения, сообщает "Футбол 24"

Медики обнаружили в Иличич травму правого бедра. Поэтому мышечное повреждение атакующий хавбек не сыграет против "Шахтера" в решающем матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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В нынешнем сезоне Йосип Иличич провел 17 матчей во всех турнирах за "Аталанту", в которых забил 5 мячей. Поединок6-го тура Лиги чемпионов состоится 11 декабря в Харькове.