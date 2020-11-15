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воскресенье, 15 ноября 2020 16:08

Пятов опередил Шовковского за пропущенными голами

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Пятов опередил Шовковского за пропущенными голами
Пятов начинал дублером Шовковского. Фото zbirna.com

Пятый тур группы Лиги наций против Германии стал особенным для украинского голкипера Андрея Пятова, но со знаком минус. Вратарь возглавил рейтинг голкиперов сборной Украины, пропустили наибольшее количество мячей.

В субботу, 14 ноября, голкипер "Шахтера" Андрей Пятов вернулся в ворота Украины в матче против немецкой сборной. Украинская оборона допускала ошибки и позволила подопечным Лева трижды отличиться в воротах национальной команды, пишет 24 канал.

В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу Германии. Команде Андрея Шевченко не удалось впервые в истории обыграть "немецкую машину". Эти три результативные удары от Сане и дубль от Вернера позволили вратарю "горняков" возглавить неприятный для себя рейтинг.

Андрей опередил Александра Шовковского в списке голкиперов, которые пропустили наибольшее количество голов в рамке ворот сборной Украины.

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До этого первое место занимал как раз легенда "Динамо". В его активе 71 пропущенный гол в 92 поединках. Теперь в активе Пятова 73 пропущенные результативные удары в 96 поединках.

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Дата
15
ноября

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