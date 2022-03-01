Путина лишили черного пояса по тхэквондо

World Taekwondo решительно осудила жестокие нападения на невинных людей в Украине. Фото: radiosvoboda.org

Международная федерация тхэквондо World Taekwondo лишила президента России Владимира Путина почетного черного пояса, предоставленного ему в ноябре 2013-го.

Решение приняли в связи с войной против Украины, сообщает Newsweek.

"Федерация тхэквондо решительно осуждает жестокую атаку на мирных жителей в Украине, что идет против принципов федерации. Мир важнее триумфа", - говорится в заявлении.

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В знак солидарности с Международным олимпийским комитетом, федерация также заявила, что на всемирных мероприятиях организации не будут исполнять российский и белорусский гимны, а также не будут вывешивать их национальные флаги.

В воскресенье Международная федерация дзюдо приостановила статус Путина как своего почетного президента и посла.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".