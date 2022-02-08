"Путин – х###о" и "Бей москаля". УЕФА проведет расследование после матча Украина – Россия

Сборная Украины смогла дойти до полуфинала Евро. Фото: Getty Images

В полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу между Украиной и Россией есть послесловие.

УЕФА объявил о назначении инспектора по этике и дисциплине для проведения расследования по матчу Украина – Россия, сообщает сайт организации.

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Ранее Российский футбольный союз обратился в УЕФА, чтобы тот открыл дисциплинарное расследование "по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины".

В течение матча украинские фаны пели, в частности "Путин – х###о" и "Бей москаля". В трансляции российского канала "Матч ТВ" после первого тайма включили другой интершум.

Украина проиграла России – 2:3. Украинских болельщиков было больше в Амстердаме, чем у россиян. Сборная Украины заняла на Евро по футзалу четвертое место. В матче за бронзовые награды украинцы проиграли Испании 1:4. Победителем турнира стала команда Португалии, победившая россиян в финале 4:2.