ПСЖ уже заработал на Месси €132 млн

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский художник рассказал о творческом пути и показал работы
Украинский художник рассказал о творческом пути и показал работы
Просмотров: 36
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 261
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1017
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 657
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1116
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 630
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 828
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1530
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3249
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2412
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
Украина провела национальную паралимпийскую сборную в Токио
Украина провела национальную паралимпийскую сборную в Токио
"Заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать" - Бущан трогательно попрощался с Шевченко
"Заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать" - Бущан трогательно попрощался с Шевченко
"Пошли выйдем на улицу" - Селезнев хотел разобраться с игроком "Динамо"
"Пошли выйдем на улицу" - Селезнев хотел разобраться с игроком "Динамо"
Свитолина вылетела с турнира в Монреале
Свитолина вылетела с турнира в Монреале
Удачный дебют Рамиреса: как "Динамо" победило "Минай"
Удачный дебют Рамиреса: как "Динамо" победило "Минай"
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 531
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 180
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2925
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1863
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1530
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 549
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
пятница, 13 августа 2021 11:49

ПСЖ уже заработал на Месси €132 млн

  Комментировать
ПСЖ уже заработал на Месси €132 млн
Лионель Месси впервые сменил клуб в карьере. Фото: Getty Image

Французский ПСЖ подсчитывает прибыли после подписания контратаку с капитаном сборной Аргентины 34-летним Лионелем Месси.

Новоиспеченная звезда парижан установил невероятный рекорд, даже не выходя на футбольное поле, сообщает испанская журналистка Вероника Брунати.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ

Футболки аргентинца быстро разлетелись с прилавков клубного магазина. Это способствовало новому достижению. За первые 24 часа было продано около 832-х тыс футболок с именем Месси. На таком ажиотаже ПСЖ заработал более € 132 млн.

Лионель Месси достался ПСЖ бесплатно. Аргентинец не смог подписать новый контакт с "Барселоной". В Париже Месси будет зарабатывать €40 млн сезон. Соглашение нападающего будет действовать два года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ПСЖ уже заработал на Месси €132 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Ведущий записал первый в мире подкаст

Ввели военную цензуру

Акробат стал королем

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 11511
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 8154
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7677
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 7614
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 4869
Спорт
Названа дата реванша Лопес - Ломаченко
Названа дата реванша Лопес - Ломаченко Просмотров: 198
Венгерский клуб купил игрока сборной Украины за €200 тыс.
Венгерский клуб купил игрока сборной Украины за €200 тыс. Просмотров: 162
"Враг готов на все" - Магучих о фото с россиянкой на Олимпиаде
"Враг готов на все" - Магучих о фото с россиянкой на Олимпиаде Просмотров: 549
"Заря" узнала соперника в решающем раунде квалификации Лиги Европы
"Заря" узнала соперника в решающем раунде квалификации Лиги Европы Просмотров: 234
"Тоттенхэм" не смог купить защитника "Шахтера"
"Тоттенхэм" не смог купить защитника "Шахтера" Просмотров: 243
Больше всего комментируют
5
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
5
Крым затопило
4
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
Голосов: 210
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть