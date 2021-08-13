ПСЖ уже заработал на Месси €132 млн

Лионель Месси впервые сменил клуб в карьере. Фото: Getty Image

Французский ПСЖ подсчитывает прибыли после подписания контратаку с капитаном сборной Аргентины 34-летним Лионелем Месси.

Новоиспеченная звезда парижан установил невероятный рекорд, даже не выходя на футбольное поле, сообщает испанская журналистка Вероника Брунати.

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Футболки аргентинца быстро разлетелись с прилавков клубного магазина. Это способствовало новому достижению. За первые 24 часа было продано около 832-х тыс футболок с именем Месси. На таком ажиотаже ПСЖ заработал более € 132 млн.

Лионель Месси достался ПСЖ бесплатно. Аргентинец не смог подписать новый контакт с "Барселоной". В Париже Месси будет зарабатывать €40 млн сезон. Соглашение нападающего будет действовать два года.