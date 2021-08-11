Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ

 
Ексклюзивы
1/5
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Просмотров: 576
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1161
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2655
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2331
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 558
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 630
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6561
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2646
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"
В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"
Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"
"Колос" вылетел из Лиги конференций
"Колос" вылетел из Лиги конференций
Бубка выиграл последний чемпионат мира
Бубка выиграл последний чемпионат мира
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 108
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 1854
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1368
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1161
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 495
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 180
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
среда, 11 августа 2021 10:34

Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ

  Комментировать
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Ліонель Мессі вперше змінив клуб в кар'єрі. Фото: REUTERS

Капитан сборной Аргентины 34-летний Лионель Месси стал игроком ПСЖ. Форвард подписал контракт на два года с опцией продления еще не сезон. Во Франции аргентинец будет получать € 35 млн в год.

Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Лионель не смог оформить новый контракт с "Барселоной" из-за ограничений в зарплатах, которые ввела испанская Ла Лига.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич специально для Gazeta.ua оценил переход Месси в ПСЖ.

Потеряла "Барселона" с уходом Месси?

Это окно возможностей. Это позволит клубу развиваться на годы вперед в другом векторе, где нет Лео. Нужно принимать волевые и рациональные решения для дальнейшего прогресса клуба.

Месси как футболист исчерпал себя в "Барселоне"?

Гениальные игроки не могут себя исчерпать. У каждого из них есть возможность, чтобы становиться лучшим. В Месси есть еще аспекты, где он может совершенствоваться.

Что будет с "Барселоной" после Месси?

Им нужно будет строить игру по-новому. Такой игрок как Месси дает разные векторы решения на поле, функции, закрывает большую часть пространства. В "Барселоне" много футболистов хорошего уровня. На их взаимодействия можно построить хорошую команду.Потенциал возможностей велик, особенно учитывая большое количество молодых игроков. Это правильное развитие клуба.


Новым лидером "Барселоны" будет Серхио Бускетс

Тактически команда изменится?

"Барселона" имеет определенную философию, на основе которой работает его школа. Как бы Куман не хотел менять "Барселону" на более горизонтальную и скоростную, но серьезно что-то изменить не удается. Новый стиль "Барселоны" можно будет описать как привычный контроль мяча с ускорением в нужный момент.

Подписание форвардов Куна Агуэро и Менфиса Депая это прямая замена Месси?

Нет, масштаб другой. Агуэро имеет опыт выступлений в Испании. Сможет быстро адаптироваться к стилю команды. Должен усилить команду, добавить ротации. Депаю важно будет адаптироваться в коллективе, выиграть свое место в составе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси прокомментировал переход в ПСЖ

Кто станет новым лидером "Барселоны"?

Серхио Бускетс. Но это краткосрочное решении. Бускетсу уже 33 года.

Будет большое давление на защиту. Я определенные сомнения, что его сможет выдержать другой потенциальный лидер команды Жерар Пике.

Переход в ПСЖ оптимальный вариант для Лионеля?

Скорее, единственно возможный. К парижанам могут быть вопросы от УЕФА по соблюдению финансового феер-плей. Команда уже подписала Серхио Рамоса, Доннарруму, Вейналдума, Хакими. В ПСЖ перегрузки зарплатной ведомости.

В футбольном плане ПСЖ становится фаворитом Лиги чемпионов. Сейчас ПСЖ очень рискованная команда. У Почеттино перебор звезд.

Смогут все звезды вжиться в одной команде?

Трудно сказать, как они будут взаимодействовать. Нужно совместить Месси, Неймара и Мбаппе на флангах. Почеттино будет пробовать искать каждому свою роль. Кто-то будет вынужден сидеть на скамейке и ждать своего шанса. Это может иметь последствия для атмосферы в команде.

Сейчас ПСЖ очень рискованная команда. У Почеттино перебор звезд

Для чего ПСЖ Месси?

Хороший последний контракт. Также хочется выиграть всегда. Особенно в Лиге чемпионов.

Возвращение Месси в "Барселону" возможно?

Вряд ли. Каталонский клуб имеет большие долги, поэтому вряд ли может пригласить дорогих игроков в ближайшие годы.

Потеряет испанский Лига после ухода сначала Роналду, а сейчас Месси?

Нет. Внутренний рынок точно ничего не потеряет. Внешне потеряет хейретеров. Людей, которые болели за Месси или Роналду, потому что это было модно.

Конкреция будет в середине хорошей. Уровень футбола высок. Хватает многосторонности, чтобы ждать интригу в чемпионов.

Приход Месси и других звезд поможет чемпионата Франции стать более популярным в мире?

Для того, чтобы бороться за престиж и статус должна быть конкуренция. Франция - чемпионат одной команды.

Лионель Месси С 2003 года выступал за "Барселону". За это выиграл десять раз чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов. Сколько раз получал "Золотой мяч". Со сборной Аргентины выиграл Копа Америка-2021.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Редактора газеты расстреляли по дороге на работу

Украинские солдаты прибыли в Ирак

В небе столкнулись два пассажирских самолета

Самое читаемое
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 15984
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 6723
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 3852
Она &quot;вышла&quot; первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов
Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов Просмотров: 3798
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3627
Спорт
Италия во второй раз стала чемпионом Европы
Италия во второй раз стала чемпионом Европы
В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"
В "Шахтере" прокомментировали победу над "Генком"
 Просмотров: 117
Яремчук удачно дебютировал за "Бенфику"
Яремчук удачно дебютировал за "Бенфику" Просмотров: 216
Официально. Месси перешел в ПСЖ
Официально. Месси перешел в ПСЖ Просмотров: 261
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
2
Президент Зеленский становится политической копией предшественника - СМИ
2
Украина готова к полномасштабному вторжению - главнокомандующий ВСУ
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
1
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Голосов: 143
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть