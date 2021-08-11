Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ

Ліонель Мессі вперше змінив клуб в кар'єрі. Фото: REUTERS

Капитан сборной Аргентины 34-летний Лионель Месси стал игроком ПСЖ. Форвард подписал контракт на два года с опцией продления еще не сезон. Во Франции аргентинец будет получать € 35 млн в год.

Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Лионель не смог оформить новый контракт с "Барселоной" из-за ограничений в зарплатах, которые ввела испанская Ла Лига.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич специально для Gazeta.ua оценил переход Месси в ПСЖ.

Потеряла "Барселона" с уходом Месси?

Это окно возможностей. Это позволит клубу развиваться на годы вперед в другом векторе, где нет Лео. Нужно принимать волевые и рациональные решения для дальнейшего прогресса клуба.

Месси как футболист исчерпал себя в "Барселоне"?

Гениальные игроки не могут себя исчерпать. У каждого из них есть возможность, чтобы становиться лучшим. В Месси есть еще аспекты, где он может совершенствоваться.

Что будет с "Барселоной" после Месси?

Им нужно будет строить игру по-новому. Такой игрок как Месси дает разные векторы решения на поле, функции, закрывает большую часть пространства. В "Барселоне" много футболистов хорошего уровня. На их взаимодействия можно построить хорошую команду.Потенциал возможностей велик, особенно учитывая большое количество молодых игроков. Это правильное развитие клуба.



Новым лидером "Барселоны" будет Серхио Бускетс

Тактически команда изменится?

"Барселона" имеет определенную философию, на основе которой работает его школа. Как бы Куман не хотел менять "Барселону" на более горизонтальную и скоростную, но серьезно что-то изменить не удается. Новый стиль "Барселоны" можно будет описать как привычный контроль мяча с ускорением в нужный момент.

Подписание форвардов Куна Агуэро и Менфиса Депая это прямая замена Месси?

Нет, масштаб другой. Агуэро имеет опыт выступлений в Испании. Сможет быстро адаптироваться к стилю команды. Должен усилить команду, добавить ротации. Депаю важно будет адаптироваться в коллективе, выиграть свое место в составе. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси прокомментировал переход в ПСЖ

Кто станет новым лидером "Барселоны"?

Серхио Бускетс. Но это краткосрочное решении. Бускетсу уже 33 года.

Будет большое давление на защиту. Я определенные сомнения, что его сможет выдержать другой потенциальный лидер команды Жерар Пике.

Переход в ПСЖ оптимальный вариант для Лионеля?

Скорее, единственно возможный. К парижанам могут быть вопросы от УЕФА по соблюдению финансового феер-плей. Команда уже подписала Серхио Рамоса, Доннарруму, Вейналдума, Хакими. В ПСЖ перегрузки зарплатной ведомости. В футбольном плане ПСЖ становится фаворитом Лиги чемпионов. Сейчас ПСЖ очень рискованная команда. У Почеттино перебор звезд.

Смогут все звезды вжиться в одной команде?

Трудно сказать, как они будут взаимодействовать. Нужно совместить Месси, Неймара и Мбаппе на флангах. Почеттино будет пробовать искать каждому свою роль. Кто-то будет вынужден сидеть на скамейке и ждать своего шанса. Это может иметь последствия для атмосферы в команде. Сейчас ПСЖ очень рискованная команда. У Почеттино перебор звезд

Для чего ПСЖ Месси?

Хороший последний контракт. Также хочется выиграть всегда. Особенно в Лиге чемпионов.

Возвращение Месси в "Барселону" возможно?

Вряд ли. Каталонский клуб имеет большие долги, поэтому вряд ли может пригласить дорогих игроков в ближайшие годы.

Потеряет испанский Лига после ухода сначала Роналду, а сейчас Месси?

Нет. Внутренний рынок точно ничего не потеряет. Внешне потеряет хейретеров. Людей, которые болели за Месси или Роналду, потому что это было модно. Конкреция будет в середине хорошей. Уровень футбола высок. Хватает многосторонности, чтобы ждать интригу в чемпионов.

Приход Месси и других звезд поможет чемпионата Франции стать более популярным в мире?

Для того, чтобы бороться за престиж и статус должна быть конкуренция. Франция - чемпионат одной команды.

Лионель Месси С 2003 года выступал за "Барселону". За это выиграл десять раз чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов. Сколько раз получал "Золотой мяч". Со сборной Аргентины выиграл Копа Америка-2021.