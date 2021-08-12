Стало известно, сколько Месси будет зарабатывать в ПСЖ

Лионель Месси впервые сменил клуб в карьере. Фото: REUTERS

Новичок ПСЖ 34-летний Лионель Месси будет получать самую большую зарплату в чемпионате Франции.

Аргентинец будет иметь €41 млн в год после уплаты налогов, сообщает Le Parisien.

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Месси получит подписной бонус в размере €40 млн. Таким образом Лионель в целом может заработать более €120 млн за 24 месяца.

Ранее самым высокооплачиваемым игроком был нападающий ПСЖ Неймар, зарплата которого составляет в год €36,8 млн.

Лионель Месси выступал за "Барселону" с 2003-го по 2021 год. Аргентинец не смог подписать новый контракт с каталанским клубом из-за финансовых ограничений испанской Ла Лиги в зарплатах игроков. В прошлом сезоне ПСЖ дошел до полуфинала Лиги чемпионов и стал серебряным призером чемпионата Франции.