ПСЖ снизил цену на Мбаппе

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже 4-й сеозон. Фото: REUTERS

Французский ПСЖ готов продать своего форварда 22-летнего Килиана Мбаппе за €120-150 млн.

Ранее парижане требовали своего лидера не менее €200 млн, сообщает Le Parisien.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как "Барселона" планирует подписать Холанда

Боссы ПСЖ не могут договориться с игроком относительно нового контракта. Действующее соглашение завершается летом 2022 года. Поэтому парижане рассматривают возможность продажи футболиста летом 2021 года. В 2017 году ПСЖ заплатил "Монако" за игрока €145.

Главным претендентом на Мбаппе является мадридский "Реал". Испанский клуб готов финансово стимулировать игрока, чтобы он не подписывал новый контракт с парижанами.

Килиан Мбаппе защищает цвета ПСЖ с лета 2017 года. В текущем сезоне форвард провел за парижский клуб 36 матчей во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 9 результативных передач. В активе бомбардира 41 матч за сборную Франции, где он забил 16 мячей. Летом 2018 футболист выиграл Кубок мира в России.