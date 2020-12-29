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вторник, 29 декабря 2020 13:20

ПСЖ официально уволил Тухеля

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ПСЖ официально уволил Тухеля
Томас Тухель работал в Париже 2 года. Фото: Reuters

Французский ПСЖ официально уволил главного тренера команды Томаса Тухеля.

Немецкий тренер покинул ПСЖ за полгода до завершения контракта, сообщает официальный Twitter французского клуба.

Решение расторгнуть контракт с немцем было принято после глубокого анализа спортивных показателей команды. Тухель был уволен вечером 23 декабря по решению спортивного директора парижан Леонардо. Теперь же об отставке объявили официально.

По сообщению СМИ, новым наставником ПСЖ будет аргентинец Маурисио Почеттино.

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Томас Тухель возглавил ПСЖ 2018-го. За это время французский клуб дважды стал чемпионом Франции. В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов.

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