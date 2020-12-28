ПСЖ согласовал контракт с новым тренером

Маурисио Почеттіно Почеттино почти год был без работы. Фото: Reuters

Аргентинский тренер 48-летний Маурисио Почеттино согласовал контракт с ПСЖ.

Почеттино подписал соответствующие бумаги сообщил журналист Фабрицио Романо в твиттер.

Предыдущий наставник ПСЖ Томас Тухель был отправлен в отставку, но о его уходе из клуба еще не объявили. Немецкий тренер уже согласовал разрыв контратаку с парижанами за €6 млн. Это позволит назначить аргентинца.

Почеттино известен своей работой с "Тоттенхэмом", который он сделал одним из лидеров английского футбола и вывел команду в финал ЛЧ сезона 2018/19.

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Маурисио Почеттино начал свою тренерскую карьеру в 2009 году, когда возглавил "Эспаньол". Работал в АПЛ с "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом". С конца 2019-го года без работы.