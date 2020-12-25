Стало известно, почему ПСЖ уволил Тухеля

Томас Тухель работал в Париже 2 года. Фото: Reuters

Французский ПСЖ отправил в отставку тренера Томаса Тухеля из-за критики менеджмента клуба.

Немецкий тренер накануне дал интервью, где негативно высказался о руководителях парижан, пишет Marca.

"ПСЖ был в одной победе от Кубка Лиги чемпионов. Но, на мой взгляд, руководство не оценило наше достижение. Мы не получили от них той реакции, на которую заслуживали.

И это огорчает. Кроме того, чувствуется, что титул в Лиге 1 не ценится так высоко, как, например, победа Баварии в Бундеслиге", - сказал Тухель.

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Томас Тухель возглавил ПСЖ в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов.