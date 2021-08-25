ПСЖ назвал цену на Мбаппе

Мбаппе не показал своего уровня на чемпионате Европы. Фото: Reuters

Руководство футбольного клуба "Пари-Сен-Жермен" может рассмотреть продажу форварда 22 летнего Килиана Мбаппе в "Реал Мадрид".

Вчера "сливочные" сделали первое официальное предложение о трансфере француза за €160 млн, но его отклонили. Парижане считают, что игрок не станет продлевать истекающий контракт. Мбаппе отклонил все предложения клуба о новом соглашении. По этой причине "ПСЖ" рассмотрит возможность продажи нападающего, если получит предложение около €200 млн. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

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Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017-го, а до этого защищал цвета "Монако". В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним голевым пасом.