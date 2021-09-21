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вторник, 21 сентября 2021 19:53

ПСЖ нашел замену Почеттино после скандала с Месси

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ПСЖ нашел замену Почеттино после скандала с Месси
Зинедин Зидан выиграл 3 Лиги чемпионов для "Реала". Фото: REUTERS

Французский ПСЖ нашел потенциальную замену своему наставнику Маурисио Почеттино.

Новым руководителем клуба может стать бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан, сообщает El Chiringuito.

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Скандальная замена Лионеля Месси в матче с "Лионом" может дорого стоить аргентинском специалисту. Парижане уже якобы присматриваются к кандидатам, которые могли бы возглавить команду.

ПСЖ думает над приглашением Зидана, если Почеттино таки уволят. Бывший наставник "Реала" сейчас находится без работы.

В текущем сезоне ПСЖ лидеру в чемпионате Франции. Команда победила во всех шести матчах чемпионата.

Маурисио Почеттино возглавляет парижан с конца 2020 года. В прошлом сезоне команда не стала чемпионом и проиграла в полуфинале ЛЧ "Манчестер Сити".

Зинедин Зидан без работы после ухода из "Реала". Тренер планировал быть год без работы.

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