Эксперт рассказал, чего ждать от ПСЖ в следующем сезоне

Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ на два года. Фото: Reuters

Французский ПСЖ стал настоящим нюзмейеров летнего трансферного окна. Парижане подписали капитанов "Реала" и "Милан" Серхио Рамоса и Джанлуиджи Доннарумму, опорника "Ливерпуля" Джорджиньйо Вейналдума, защитника "Интера" Аршафа Хакими и самого Лионеля Месси. Платить пришлось только за Хакими. Другие пийшлы в статусе свободных агентов.

"Многие остерегаются слова "галактикос", когда говорят о нынешнем "Пари Сен-Жермен". Прежде всего потому, что "галактикос" мадридского "Реала" начала века провалились. Хотя ведь однажды Лигу Чемпионов они все-таки взяли. Боссам парижского клуба такое хватит. Да и "галактикос" покупали лишь игроков атаки в ущерб обороне, а здесь всё осмысленно. Вратарь Доннарумма, защитники Рамос и Хакими, опорник Вейналдум. Как раз в атаке, пожалуй, даже не хватает людей. Скамейка запасных в этом амплуа не самая сильная. Вряд ли в запасе останутся много недовольных.

В плюс ПСЖ также тренер, который владеет испанским языком - языком Рамоса, Месси, Хакими. Тем более, что Маурисио Почеттино в клубе свой, в своё время играл здесь, был капитаном. В плюс также мягкая посадка в лиге. В предыдущем сезоне борьба в лиге шла очень тяжело и в итоге была проиграна, что влияло на команду в глобальном плане. Но нынешний сезон все возможные конкуренты начали слабо и не выглядят готовыми к борьбе. Парижане же начали сильно. А успехи в лиге улучшат настроение и в дни Лиги Чемпионов.

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С другой стороны, баланс такой команды вызывает сомнения. Кто отработает в обороне? Также игра в целом замедлится. Месси и Килиан Мбаппе - игроки противоположного стиля. Сыграются ли? Француз и вовсе оставлен в команде насильно. Неймар живёт в своём мире, оторванном от команды. И уже начались жалобы на якобы высокомерное поведение Рамоса. Также намечаются проблемы в отношениях между вратарями Навасом и Доннаруммой. Итальянец, признанный лучшим игроком летнего Евро, недоволен статусом запасного. В целом в команде слишком много альфа-самцов.

Для развития футбола, командного футбола лучше, чтобы этот проект провалился. Хотя ну уж сильно провалиться он не может. И такие проекты сильнее всего именно в первом сезоне, пока против них не научились играть. Потому именно в сезоне 2021/22 способен прогреметь. Дальше будет сложнее". - написал журналист Леон Вургафт.

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