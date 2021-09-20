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понедельник, 20 сентября 2021 13:29

Тренер Парижа рассказал о разговоре с Месси во время замены

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Тренер Парижа рассказал о разговоре с Месси во время замены
Маурисио Почеттино второй сезон возглавляет ПСЖ Фото: Gettyimages.com

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал скандальную замену Лионеля Месси во время матча с "Лионом".

Наставник парижан снял Месси из игры в конце матча. Замена не понравилась капитану сборной Аргентины.

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"У нас в составе 35 замечательных футболистов. Мы должны принимать решения как по стартовому составу, так и по составу во время игры с учетом того, что лучше для команды и для каждого игрока.

Иногда эти решения положительные, иногда нет. Но тренер нужен на скамейке запасных именно для того, чтобы принимать их. Они могут нравиться людям или нет", - цитирует Почеттино Get French Football News.

Лионель Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года. Звездный аргентинец достался парижанам бесплатно, так как его соглашение с "Барселоной" закончилось, а новое подписать не удалось.

В текущем сезоне ПСЖ занимает первое место с шетью победами в шести матчах. Следующую игру парижане проведут против "Меца" 22 сентября.

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Дата
20
сентября

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