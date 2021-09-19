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понедельник, 20 сентября 2021 06:11

Показали замок, где будет жить Месси

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси продолжает поиск нового места жительства после переезда во Францию. Сейчас аргентинец с семьёй живут в элитном отеле, но уже скоро они могут переехать в замок, расположенный под Парижем, информирует RMC Sport.

Пока Месси занят своими футбольными делами, его жена, Антонелла Рокуццо, осматривает потенциальные дома для переезда. Одним из вариантов в "шорт-листе" супруги Лионеля является замок, расположенный в коммуне Ле-Везине. Стоимость данной постройки оценивается в € 48 млн. Замок, состоящий из 30 комнат, расположен в 15 минутах от тренировочной базы "Пари Сен-Жермен", а его суммарная площадь – около 2 тыс. кв. м.

  Будущие апартаменты Месси. Фото: Sportune.fr
Будущие апартаменты Месси. Фото: Sportune.fr

Первоначально супруга Лионеля присматривалась к дому в Нейи-сюр-Сен. Это здание находится в коммуне, примыкающей к окраине Парижа и расположенной около Булонского леса. Однако владелец дома, узнав о звёздном статусе потенциальных клиентов, существенно завысил арендную плату.

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Месси перешел в ПСЖ в августе этого года. До перехода он всю жизнь играл в "Барселоне". С этим клубом четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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