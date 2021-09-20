Первый конфликт в Париже. Месси поссорился с тренером ПСЖ

У новичка ПСЖ 34-летнего Лионеля Месси произошел конфликт с наставником команды Мауриссио Почеттино.

Аргентинский форвард обиделся на соотечественника после замены в матче против "Лиона", сообщает "Футбол 24".

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Шестикратный обладатель "Золотого мяча" негативно отреагировал на свою замену на 76-й мин. матча. Месси всем своим видом показал недовольство тренерским решением. Когда же Почеттино у линии поля подал Лео руку, тот отказался ее пожать. Месси что-то сказал тренеру и рассерженный сел на скамейку запасных.

ПСЖ победил "Лион" - 2:1. Парижане без Месси сумели вырвать победу. Уже в добавленное к матчу время решающий гол забил Мауро Икарди.

Лионель Месси выступает за ПСЖ с лета 2021-го. Он подписал контракт на два года.

Во время выступлений в "Барселоне" у Месси были конфликты с наставниками команды. Сначала с Хосепом Гвардиолой, затем с Луисом Энрике и Кике Стьеном.