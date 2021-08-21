ПСЖ без Месси обыграл "Брест"

Мбаппе стал автором второго мяча. Фото: Reuters

Матч 3-го тура французской Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Брестом" проходил на стадионе "Франсис-Ле Бле" (Брест, Франция) и завершился победой парижан со счётом 4:2. За "ПСЖ" не сыграли звёздные новички — Лионель Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма. Также матч пропустил один из лидеров команды Неймар.

"ПСЖ" открыл счёт в матче на 23-й минуте, автором гола стал Андер Эррера. На 36-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан на табло. На 42-й минуте "Брест" отыграл один мяч усилиями Франка Онора. На 73-й минуте Идрисса Гейе вновь вернул "ПСЖ" уверенное преимущество в два гола. Далее "Брест" сократил отставание — на 85-й минуте отличился Стив Мунье. Но последнее слово в матче осталось за парижанами — на 90+1-й минуте забил вышедший на замену Анхель Ди Мария. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

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"Пари Сен-Жермен" в первом туре нового сезона чемпионата Франции обыграл на выезде "Труа" (2:1), а затем в домашнем матче победил "Страсбург" (4:2). Таким образом, парижане набрали девять очков в трёх матчах и занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Брест" имеет в своём активе два очка после трёх туров.