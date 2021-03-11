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четверг, 11 марта 2021 22:01

Провал защиты: почему "Динамо" проиграло "Вильярреалу"

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Провал защиты: почему &quot;Динамо&quot; проиграло &quot;Вильярреалу&quot;
Илья Забарный провел слабый матч. Фото: ФК "Динамо" Киев

В 1-м матче 1/8 Лиги Европы "Динамо" дома проиграло "Вильярреалу" - 0:2. Что нужно знать об игре?

Лидер "Динамо" восстановился от травмы. Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, хотя не играл в предыдущей игре из-за повреждения.

Мирча Луческу хотел атаковать. Румынский наставник поставил атакующий состав с нацеленными на атаку Цыганковым и Жерсоном Родригесом. Киевляне пытались прессинговать защитников соперника и атаковать флангами.

Провал защиты "Динамо". Центральные защитники хозяев Илья Забарный и Александр Сирота провели очень слабую игру. Их ошибки привели к пропущенным мячам.

Эмери поставил персональную опеку для Николая Шапаренко

"Динамо" имело свои моменты. Цыганков и Жерсон Родригес имели свои моменты, но подвела реализация.

Решающим стал 1-й гол. Гол Пау Торреса стал решающим. В позиционных атаках у хозяев ничего не получалось. "Вильярреал" спокойно защищался и использовал свободные зоны для собственных атак. Испанцы могли довести счет до разгромного.

За "Вильярреал" забивали защитники. Оба мяча хозяев записали на свой счет центральные защитника "Вильярреала".

Унаи Эмери переиграл Мирча Луческу. Испанский тренер поступил давление на центр обороны, где играли 2 молодых игрока. Поставил персональную опеку для Николая Шапаренко, что разрушило выход из обороны через пас. Эмери в стиле Луческу сыграл через слабые стороны соперника. Игра "Динамо" была ожидаемой и предсказуемой.

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Ответный матч между "Динамо" и "Вильярреалом" состоится 18 марта. Начало игры в 22:00.

14 марта в чемпионате Украины "Динамо" в гостях будет играть против "Зари". Начало матча в 17:00.

В этот же день "Вильярреал" в чемпионате в гостях будет играть против "Эйбар". Начало матча в 19:30.

Автор: Сергей Тищенко
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