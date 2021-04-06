Провал обороны "Ливерпуля" и сложная победа команды Зинченко: результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов

Винисиус принес победу "Реалу". Фото: REUTERS

В 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" дома победил "Ливерпуль" -3:1. Что нужно знать об игре в Мадриде?

Команды имели кадровые проблемы. "Ливерпуль" уже привык играть без основных защитников, а "Реал" потерял перед игрой пару центральных защитников перед матчем. Кроме того, Эден Азар, Дани Карвахаль не могли помочь Мадриду.

Зидан рискнул с тактикой. Если в матче предыдущей стадии против "Аталанты" "сливочные" сыграли рационально, то в игре против "Ливерпуля" "Реал" играл на атаку. Мадридцы высоко прессинговали соперника, пытались форсировать события на поле. "Ливерпуль" явно не был готов к такой игре.

Провал обороны гостей. "Реал" нажал на наиболее уязвимое место гостей - центр защиты. Грубые ошибки центральных защитников англичан привели к пропущенным мячам. "Сливочные" ответили только 1-м "пожаром" в обороне.

Мадридцы высоко прессинговали соперника, пытались форсировать события на поле. "Ливерпуль" явно не был готов к такой игре

Винисиус стал одним из героев матча. Бразилец записал на свой счет дубль.

"Ливерпуль" пытался вернуть в игру. Еще в конце 1-го тайма Клопп выпустил на поле Тиаго Алькаранту. Во 2-й половине игры гости пытались атаковать, но особенно создать сопернику проблем не смогли.

Зидан переиграл Клопп. Имея проблемы в защите Зидан решил взять под контроль мяч, понимая что оборона не надеженая. "Реал" контролировал мяч, а при потере сразу прессинговал, что уменьшало давления на оборону. Именно преимущество в середине поля позволила хозяевам комфортно победить.



Ответный матч состоится 14 апреля в Ливерпуле. Начало игры в 14:00. В другом матче дня "Ман Сити" дома минимально победил "Боруссию" Дортмунд -2:1."Горожане" забили победный гол в самом конце игры.