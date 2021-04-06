"Манчестер Сити" нашел замену экс-лидеру "Шахтера"

Фернандиньо 8 лет играл в Украине. Фото: ФК "Шахтер"

Английский "Манчестер Сити" нацелился на опорного полузащитника "Шеффилд Юнайтед" и сборной Норвегии 23-летнего Сандера Берге.

"Горожане" видят в норвежцу замену одному из лидером команды 35-летнему Фернандиньо, который летом покинет клуб, сообщает Voetbal24.be.

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Бразилец выступает за "МС" с 2013 года. После завершения сезона он может завершить профессиональные выступления и стать одним из помощников Хосепа Гвардиолы.

Фернандиньо был одним из лидеров "Шахтера". Выступал за команду с 2005 по 2013 годы. За это время выиграл 6 раз чемпионат Украины и Кубок УЕФА.

Берге выступает за "Шеффилд Юнайтед" с января 2020 после перехода из "Генка" за €24 млн.

В текущем сезоне Сандер Берге провел за "Сандерленд" 14 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал одну результативную передачу. В активе Берге 24 матча за сборную Норвегии, где он забил один мяч. Его с "Шеффилд" рассчитан до лета 2024 года. Трансфермаркет оценивает футблоиста в € 18 млн.