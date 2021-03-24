"Шахтер" хочет иметь своего Винисиуса

Винисиус еще не пробился в основу своего клуба. Фото: "Интернасьональ"

Защитник "Интернасьонала" 17-летний Винисиус Аугусто попал в сферу интересов "Шахтера", сообщает UOL Esporte.

Горняки видят в 17-летнем бразильце замену Додо. Аугусто играет только правого защитника.

"Шахтер" при первом контакте по Аугусто предупредил, что готов заплатить до €6 млн. Донецкий клуб хочет поскорее завершить сделку, но полноценный контракт с футболистом будет подписан только летом 2022 года, когда ему уже исполнится 18 лет.

"Интернасьонал" и представители Аугусто отрицают, что ведут переговоры. За игроком следят также "Ювентус" и "Ман Сити".

Он еще не дебютировал за первую команду. Забил 1 гол в 7 матчах за сборную Бразилии U-16.

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Донецкий "Шахтер" переживает кризис. Команда выбыла из Лиги Европы и проиграла в чемпионате Украины "Львову" – 2:3.