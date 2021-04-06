"Реал" остался без основных защитников на матче против "Ливерпуля" и "Барселоны"

Рафаэль Варан выступает за "Реал" с лета 2011-го года. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" не сможет в ближайшее время рассчитывать на 2 основных центральных защитников команды Серихо Рамоса и Рафаэля Варана.

Французский защитник сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Таким образом Варан пропустит не менее 2 недель и не сыграет в обоих матчах против "Ливерпуля" в рамках 1/4 Лиги чемпионов и пропустит Эль Классико против "Барселоны" в следующем туре чемпионата Испании.

Другой центральный защитник команды Рамос получил повреждения в матче за сборную Испании. Капитан "Реала" выбыл на месяц. Теперь Зинедину Зидану нужно обходиться без 2 основных центральных защитников.

Матч "Реал" - "Ливерпуль" запланирован на 6 апреля. Начало игры в 22:00. В сезоне 2017/18 команды играли в финале Лиги чемпионов. Тогда "сливочные" победили в Киеве - 3:1. 10 апреля "Реал" будет принимать "Барселону" в чемпионате Испании. Начало матча в 22:00.