"Реал" остался без основных защитников на матче против "Ливерпуля" и "Барселоны"

Мадридский "Реал" не сможет в ближайшее время рассчитывать на 2 основных центральных защитников команды Серихо Рамоса и Рафаэля Варана.
Французский защитник сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "сливочных".
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Таким образом Варан пропустит не менее 2 недель и не сыграет в обоих матчах против "Ливерпуля" в рамках 1/4 Лиги чемпионов и пропустит Эль Классико против "Барселоны" в следующем туре чемпионата Испании.
Другой центральный защитник команды Рамос получил повреждения в матче за сборную Испании. Капитан "Реала" выбыл на месяц. Теперь Зинедину Зидану нужно обходиться без 2 основных центральных защитников.
Матч "Реал" - "Ливерпуль" запланирован на 6 апреля. Начало игры в 22:00.
В сезоне 2017/18 команды играли в финале Лиги чемпионов. Тогда "сливочные" победили в Киеве - 3:1.
10 апреля "Реал" будет принимать "Барселону" в чемпионате Испании. Начало матча в 22:00.
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