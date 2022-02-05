Против Ярмоленко завели дело в Англии

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: ФК "Вест Хем"

Футбольная ассоциация Англии открыла дело против одного из лидеров сборной Украины и полузащитника "Вест Гема" 32-летнего Андрея Ярмоленко.

Футбольные чиновники Англии обвиняют украинца в рекламе букмекеров, говорится в сообщении организации.

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Речь идет о сотрудничестве лидера сборной Украины с одной из украинских компаний – Андрей подписал контракт еще во время выступлений за дортмундскую "Боруссию". Ярмоленко нарушил правило E8.5 кодекса Футбольной ассоциации, в котором говорится, что "футболистам не разрешено рекламировать или промоутировать какую-либо букмекерскую и ставочную деятельность".

У Ярмоленко две недели, чтобы дать объяснение Ассоциации. Если обвинения будут доказаны и украинец рекламировал компанию после перехода в "Вест Гем", то футболиста могут дисквалифицировать или оштрафовать.

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Его контракт с "молотобойцами" действует до лета 2022 года. В украинского футболиста нет стабильного места в составе "Вест Гема". В Украине Ярмоленко играл за "Динамо".