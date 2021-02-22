Промоутер хочет организовать реванш между Ломаченко и Лопесом

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко. Фото: boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет организовать реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

По словам промоутера украинца, Ломаченко может еще рассчитывать на 2 боя против Лопеса, сообщает vringe.com.

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"Мы обязательно рассмотрим прежде всего возможность организовать Ломаченко бой с Девином Хейни. У Василия много крутых вариантов. И один из поединков, которые я бы хотел сделать - реванш с Лопесом. Причем если во 2-й схватке выигрывает Ломаченко, то обязательно должна состояться их 3-я заруба.

А вообще в Ломы много вариантов. Например, Райан Гарсиа. А если он все же примет решение спуститься в весе, то тогда ему можно было бы сделать бой с Оскаром Вальдесом. Это крутой вариант, все эти варианты крутые. И все зависит исключительно от позиций бойцов, менеджеров и промоутеров", - сказал Арум.

17 октября 2020 года Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу единогласным решением судей. После боя американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Следующим соперником Ломаченко должен стать японец Джунто Накатани.