"Ты не надрал ему задницу" - чемпион мира усомнился в победе Лопеса над Ломаченко

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: BoxingScene

Временный чемпион WBC в легком весе Райан Гарсия считает, что Теофимо Лопес должен провести реванш с Василием Ломаченко.

По словам Гарсии, победа американца над Ломаченко не была очевидной, сообщает Fightnews.info.

"Лопес говорит, что Ломаченко не заслуживает реванша, но, извиняюсь за свой французский, чувак, ты не надрал ему задницу. Ты не избил его до такой степени, чтобы было понятно. Почему ты не даешь ему реванш?

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Если ты настоящий мужчина, то будь мужчиной. Ты его не сломал. Ты все сделал правильно, но в какой-то степени Ломаченко заслуживает реванша.

Если Лопес не хочет давать Ломе реванш, я буду драться с ним. Я собираюсь его нокаутировать. Я сделаю это действительно чисто", - сказал Гарсия.

18 октября 2020 Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей.