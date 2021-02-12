Ломаченко будет драться против японца

Сейчас Василий Ломаченко восстанавливается от травмы плеча. Фото: BoxingScene

Следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко может стать японец Джунто Накатани.

Бой между боксерами может пройти летом 2021 года в США, рассказал промоутер Боб Арум.

"Мы говорили с Ломаченко. Мы нацелены на его возвращение в начале лета. Ломаченко устал биться без зрителей. Он отлично продает билеты, поэтому мы считаем, что сможем устроить ему бой в начале лета в США.

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Возможно, его соперником станет парень из Японии Накатани, который нокаутировал Феликса Вердехо и прошел всю дистанцию ​​с Теофимо Лопесом (проиграл по очкам). Накатани - легкоатлет с тяжелым ударом. Мы рассматриваем его как соперника для Ломаченко", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.

В последнем поединке Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.