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вторник, 18 января 2022 08:33

Проблема не в тренере. "Дженоа" без Шевченко проиграл "Фиорентине" - 0:6

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Проблема не в тренере. &quot;Дженоа&quot; без Шевченко проиграл &quot;Фиорентине&quot; - 0:6
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Дженоа" в гостях разгромно проиграв "Фиорентини" – 0:6.

"Фиалки" забили по три гола ворота соперников в каждом из таймов.

В первой половине игры гостей огорчили Альваро Одриосола, Джакомо Бонавентура и Кристиано Бираги.

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После перерыва добили генуэзцев Душана Влаховича Лукас Торрейра, а Бираги оформив дубль.

Это был первый матч "грифонов" команды после увольнения Андрея Шевченко с должности главного тренера. Командой руководил наставник U-17 Абдулай Конко.

После 22 сыгранных матчей Дженоа занимает предпоследнее, 19 место в таблице чемпионата Италии. "Фиорентина" на шестой позиции. Лидирует в таблице "Интер".
Андрей Шевченко возглавлял "Дженоа" с 8 ноября 2021 года по 15 января 2022 года. За этот час команда провела 11 матчей, в которых одержала одну победу, трижды сыграла вничью и семь раз проиграла.

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