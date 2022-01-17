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понедельник, 17 января 2022 10:43

"Не стыдно смотреть в зеркало" – Шевченко прокомментировал отставку из "Дженоа"

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&quot;Не стыдно смотреть в зеркало&quot; – Шевченко прокомментировал отставку из &quot;Дженоа&quot;
Андрей Шевченко не смог задержаться в Серии А. Фото: ФК "Дженоа"

Украинский тренер 45-летний Андрей Шевченко прокомментировал свою отставку с должности тренера "Дженоа".

По словам Шевченко, ему не стыдно за проделанную работу в Генуе.

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"За эти два месяца с моим штабом мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать. Прежде чем уйти, я скажу что-нибудь важное о Дженоа. Я молодой тренер, но кое-что достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира.

Я никогда раньше не видел такого стадиона, как "Луиджи Феррарис": он удивительный, потому что болельщики "Дженоа" невероятны. Вы должны попытаться спасти место в Серии А для этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас среди трудностей", – цитирует Шевченко Tuttosport.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.

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Дата
17
января

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