Шевченко определился со своим будущим

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 1845
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 2538
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 414
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 936
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
15 Просмотров: 2313
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 603
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3240
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2358
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2475
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1872
Фото
Все фото
6
5
4
5
5
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Видео
Все видео
Лунин с "Реалом" стал победителем Суперкубка Испании
Лунин с "Реалом" стал победителем Суперкубка Испании
"Аталанта" без Малиновского не смогла остановить "Интер"
"Аталанта" без Малиновского не смогла остановить "Интер"
Как "Динамо" провело первую тренировку в 2022 году
Как "Динамо" провело первую тренировку в 2022 году
Как "Шахтер" презентовал своего звездного новичка
Как "Шахтер" презентовал своего звездного новичка
Эпичный ляп и желтая карточка для противника. Каким был дебют Миколенко в АПЛ
Эпичный ляп и желтая карточка для противника. Каким был дебют Миколенко в АПЛ
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4635
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 909
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 738
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 405
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 189
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
понедельник, 17 января 2022 09:20

Шевченко определился со своим будущим

  Комментировать
Шевченко определился со своим будущим
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

После отставки из "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко не планирует в ближайшее время возвращаться к работе.

Украинский тренер хочет взять паузу после работы в Италии, сообщает журналист журналист Николо Скира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Должен помочь Левандовски. Почему Шевченко возглавит сборную Польши

Одним из вариантов для продолжения тренерской карьеры называли сборную Польши.

Главным претендентом на кресло коуча "кадры" является Адам Навалка, ранее тренировавший сборную с 2013-го по 2018 год. Потому шансов получить работу у Шевченко не так много.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл.
В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.

Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко определился со своим будущим». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Началось иконоборчество

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 6 Просмотров: 28414
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 22213
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 21105
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 20241
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 14319
Спорт
Ахметов обещает новые трансферы для "Шахтера"
Ахметов обещает новые трансферы для "Шахтера" Просмотров: 27
Лунин с "Реалом" стал победителем Суперкубка Испании
Лунин с "Реалом" стал победителем Суперкубка Испании
 Просмотров: 324
"Аталанта" без Малиновского не смогла остановить "Интер"
"Аталанта" без Малиновского не смогла остановить "Интер"
 Просмотров: 324
Как "Динамо" провело первую тренировку в 2022 году
Как "Динамо" провело первую тренировку в 2022 году
 Просмотров: 153
Не только зарплата в "Динамо". Луческу имеет прибыльный бизнес в Румынии
Не только зарплата в "Динамо". Луческу имеет прибыльный бизнес в Румынии Просмотров: 972
Больше всего комментируют
15
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
9
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
7
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
6
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
5
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
Голосов: 386
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть