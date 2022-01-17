Шевченко определился со своим будущим

После отставки из "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко не планирует в ближайшее время возвращаться к работе.

Украинский тренер хочет взять паузу после работы в Италии, сообщает журналист журналист Николо Скира.

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Одним из вариантов для продолжения тренерской карьеры называли сборную Польши.

Главным претендентом на кресло коуча "кадры" является Адам Навалка, ранее тренировавший сборную с 2013-го по 2018 год. Потому шансов получить работу у Шевченко не так много.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.

Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.