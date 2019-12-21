"Проблема" Динамо "не в тренере" - Гецко

Закончилась первая часть футбольного чемпионата Украины среди команд премьер-лиги. Команды сыграли 17 туров. "Шахтер" лидирует, опережая "Динамо" на 14 очков.

Иван Гецко - бывший нападающий сборной Украины - оценил вторую половину 2019 года.

Такой отрыв "Шахтера" от "Динамо" неожиданный?

- Нет, он соответствует соотношению сил на сегодняшний момент. "Шахтер" нет конкуренции в текущем чемпионате. Команда сильнее всех своих соперников. Первое место в текущем сезоне уже не разыгрывается.

Удается "горнякам" проводить смену поколений?

- Я думаю, что перезагрузка уже происходит. Возможно, оно не такое быстрое, как бы того хотелось. На это нужно время. Новички "Шахтера" - молодые, талантливые футболисты, которые привыкают к новым требованиям. Пока им не хватает международного опыта. Это заметно в матчах Лиги чемпионов

Не потеряет "Шахтер" мотивацию?

- Она будет всегда. "Шахтер" - профессиональный клуб, где каждый игрок должен отдаваться футболу на полную. Нужно конкурировать за место в составе. Не играя в чемпионате Украины, трудно будет рассчитывать на успех в еврокубках. Нужно доказывать свое место в составе команды.

"Десна" играет через короткий и средний пас, пытается контролировать мяч

В чем проблема "Динамо"?

- Не сказал бы, что в тренере. Не важно, как его фамилия - Хацкевич, Михайличенко или Сабо. Ряд игроков просто не соответствуют уровню команды. Особенно это касается легионеров. С таким уровнем футболистов нельзя решать турнирные задачи.

Легионеров платят большие деньги. Они должны играть, но не покажут того уровня, от них ожидают. При том, что закрывают возможности для своих молодых игроков.

Что происходит с Цыганковым?

- Не может игрок в таком возрасте быть стальным. Есть спады, есть подъемы. Виктор может несколько месяцев играть на хорошем уровне, а затем - быть тенью на поле. Ви этого страдает игра и результаты "Динамо".

Благодаря чему "Заря" смогла так высоко подняться в этом сезоне?

- Был заложен фундамент Юрием Вернидубом - предыдущим тренером. В игру команды нужно было внести определенные коррективы, свежую кровь и поменять стиль игры. Скрипник добавил "Зари" мотивации, европейское видение футбола. Футболисты поверили в идеи тренера. Сегодня "Заря" задает тон в игре с любой командой, даже "Шахтером" и "Динамо"

Сможет ли "Заря" бросить вызов "Динамо" в борьбе за второе место?

- Она бросила это сделала.

Чем объясните успех "Десны" в текущем сезоне?

- Я был сам поражен. Команда в первой части сезона показала очень качественный уровень игры. При том, что "звезд" тренер Александр Рябоконь. По качественной работы тренерского штаба украинские футболисты тоже умеют играть в футбол. Различима структура "Десна" играет через короткий и средний пас, пытается контролировать мяч.



Исмаили был лучшим



"Колос", "Олимпик", "Днепр-1" и "Мариуполь" претендуют на то, чтобы попасть в топ-6. Кто фаворит?

- "Мариуполь". Команда у Александра Бабича амбициозная. Должен опережать конкурентов благодаря командным действиям, мотивации футболистов.

Вам не стал разочарование выступление "Днепра-1"?

- Ни.Там уровень игроков остался пригодным только для первой лиги.

Автор: С jоткрытых источников Заслуга высоких результатов "Десны" - в тренерской работе Александра Рябоконя

Юрий Максимов сможет спасти "Ворсклу"?

- Скорее, да. И специалист классный, и такая серия неудач не может продолжаться вечно.

Что происходит с "Карпатами", которые завершили первую часть на последнем месте?

- Странно, что команда до сих пор не оказалась в первой лиге. Постоянная смена игроков, тренеров, отсутствие понимания куда движется клуб - такая ситуация тянется уже лет 15. Проблема - в руководстве клуба.

Кто стал лучшим игроком первой части сезона?

- Левый защитник "Шахтера" Исмаили.

Чего ожидаете от второй части сезона УПЛ?

- Борьбы за второе место с четырьмя претендентами - "Динамо", "Зарей", "Десной" и "Александрией".

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Иван Гецко - украинский футболист и тренер. Выступал за сборные СССР и Украины. Автор первого забитого мяча в истории сборной Украины (в игре с командой Венгрии, 1992 год). Один из самых результативных нападающих за все чемпионаты Украины - 67 голов. Выступал за "Закарпатье", "Черноморец", "Карпаты", "Днепр" Кривбасс "" Аланию "," Маккаби "," Металлист ". Провел 4 матча за сборную Украины, в которых забил один мяч. Чемпион и обладатель Кубка Израиля и обладатель Кубка Украины.