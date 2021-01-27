Прима попал в десятку на этапе чемпионата Европы по биатлону

Украинец Артем Прима финишировал на 6-м месте на этапе чемпионата Европы по биатлону.

В польском городе Душники-Здруй состоялась мужская индивидуальная гонка.

Победу в гонке одержал латвиец Андрейс Расторгуевс, второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, а замкнул тройку еще один представитель Норвегии Эндре Штрьомсгейм.

Лучшим из украинев стал Прима, финишировавший на 6-м месте. Побороться за медали Артему помешали 3 минуты штрафа. Богдан Цымбал занял финишировал 18-м. Руслан Ткаленко пришел к финишу 21-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Йоханнес Бё выиграл гонку с массового старта



Следующий этап чемпионата Европы среди мужчин пройдет 29 января.