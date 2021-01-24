Йоханнес Бё выиграл гонку с массового старта

Двадцать пятым финишировал в гонке с массового старта Украинский биатлонист Антон Дудченко. Это была первое участие Антона в самой престижной биатлонной дисциплине.
Победу праздновал лидер биатлонного сезона Иоганнес Бйо из Норвегии. Вторым пришел француз Кантан Фийон-Майе, третьим - словенец Яков Фак.
Антона Дудченко подвела низкая скорость. Он удачно стрелял на двух лежках и допустил три промаха на стойках.
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Следующим этапом биатлонного сезона будет чемпионат мира в словенской Поклюке.
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