Президента украинского футбольного клуба дисквалифицировали на пять лет

Владислав Гельзин смог вывести "Олимпик" с аматорского футбола в УПЛ. Фото: ФК "Олимпик"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) дисквалифицировал на пять лет президента "Олимпика" Владислава Гельзина.

После матча против "Шахтера" Гельзин дважды врывался в судейскую комнату, а также матерился во время флеш-интервью.

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"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет. Плюс пять лет условно, а также штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером".

Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция - пять лет.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляции, а после этого - в Лозанне", - сказал секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в эфире телеканала "Футбол".

В матче "Олимпик" - "Шахтер" "горняки" одержали минимальную победу - 1:0. Арбитр матча не засчитал гол олимпийцев в конце первого тайма. После матча Гельзин не смог сдержать свои эмоции.

"Олимпик" выступает в УПЛ с 2014 года. Команда проводит свои матчи в Киеве. В прошлом сезоне дончане заняли предпоследнее место в турнирной таблице.