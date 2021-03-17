Суркис требует наказания для куратора судейского корпуса

Игорь Суркис призвал наказать Лучи. Фото: "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал оскорбления со стороны куратора футбольных арбитров Украины Лучано Лучи. Недавно скрины скандальных сообщений Лучи опубликовал президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

"Всегда неприятно, когда тебя оскорбляют. Если можно верить в подлинность опубликованных материалов о Лучи, то у меня возникает много вопросов. В них задета репутация многих футбольных людей, в том числе и моя. Какое моральное право имеют персонажи, которых мы фактически кормим, нас же и оскорблять? Если это не фейк, оказывается, что такие посылы Лучи дает судьям? Я предупреждал в интервью Дмитрию Гордону, чтобы Лучи обратил внимание на судейство, или будет скандал. Вот скандал и возник", – заявил Суркис в эфире канала "Бомбардир".

"У нас в футболе всегда были вопросы к судейству, но такого хамского отношения к клубам я не видел. Я смотрел интервью с Владиславом Гельзиным. За поведение после игры "Олимпик" – "Шахтер" я его не оправдываю, он не имеет право так говорить. В свое время я также был дисквалифицирован на один матч после эмоциональных заявлений.

Оскорбления в мой адрес со стороны Лучи? Не понимаю за что и требую, чтобы была дана оценка этим высказываниям и были применены дисциплинарные санкции. Как в свое время ко мне были применены, когда показалось, что я кого-то оскорбил. Я просто предлагал обратить внимание на судейство, чтобы не было скандалов. Знал, что они обязательно будут. Президенты клубов содержат наш футбол, а нас обливают грязью.

Никто не хочет остановить прогресс, я хочу честного судейства. Было пенальти – ставьте пенальти, был гол – засчитывайте гол. Но дураков же нигде нет. Гол "Олимпика" в ворота "Шахтера" забит честно.

Мы хотим объективного, честного судейства по отношению ко всем. Больше ничего не хотим. Не хотим, чтобы звонили судьями, давали указания ВАР во время матча, чтобы отдельные функционеры УАФ незаконно назначали арбитров.

Хочу поддержать президентов клубов, тех, кто говорит, давайте поднимем зарплату судьям. Давайте. Но без нас, людей, вкладывающих в футбол душу и деньги, футбола не будет. Кто будет этому Лучи платить зарплату, если не будет профессиональных клубов?

Почему за моё оценочное суждение меня могут оштрафовать на 50 тысяч гривен, а когда меня оскорбляют, то это должно пройти мимо ушей дисциплинарных органов УАФ? Или когда обижают других людей. Гельзина за его эмоциональный спич должны наказать. Но давайте тогда дадим оценку и нецензурным художествам Лучи. Я за равный подход ко всем", – сказал Суркис.

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Скандал в украинском футболе разгорелся после того, как арбитр матча "Олимпик" – "Шахтер" отменил гол "Олимпика". Это вызвало возмущение президента "Олимпика" и он ворвался в прямой эфир каналов "Футбол" с нецензурной бранью.