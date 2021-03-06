Президент футбольного клуба ворвался в прямой эфир с дикими матами (18+)

Владиславу Гельзину угрожает длительная дисквалификация. Фото "Олимпик"

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прервал интервью после "Шахтера" (0:1) главного тренера Юрия Калитвинцева и с дикими матами ворвался в эфир канала "Футбол-2".

Его возмутило решение арбитра Юрия Иванова, который усмотрел нарушение правил в эпизоде из незасчитанным мячом в ворота "Олимпика". Вместо того, чтобы засчитать мяч или назначить пенальти за нарушение правил голкипером Трубиным, арбитр отменил гол "Олимпика".

Теперь Владислава Гельзина, скорее всего, ожидает длительная дисквалификация.

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Ранее с арбитром Юрием Ивановым также случился скандал. Он стал причиной дисквалификации президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого.