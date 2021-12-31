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Президент УЕФА Чеферин раскритиковал идею проведения Кубка мира раз в два года

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Президент УЕФА Чеферин раскритиковал идею проведения Кубка мира раз в два года
Александр Чеферин возглавляет УЕФА шесть лет Фото: Reuters

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался против идеи ФИФА проводить Кубок мира каждые два года.

По словам Чеферина, реформа Кубка мира может иметь отрицательные последствия для развития футбола.

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"Если бы Кубок мира проводился каждые два года, это приведет к смерти женского футбола, других видов спорта, Олимпийских игр. Эти турниры проходили бы одновременно с мундиалями и к ним пропал бы интерес

Почему олимпийские игры проводятся каждые четыре года? Потому что это событие, которого вы должны с нетерпением ждать и наслаждаться им.

Кубок мира – это самое большое футбольное событие – оно должно проводиться раз в четыре года. 75% болельщиков по всему миру исключают идею проведения Кубка мира раз в два года", - сказал Чеферин в комментарии Eurosport

В следующем году Кубок мира состоится в Катаре и пройдет в ноябре-декабре из-за слишком высокой летней температуры в стране.

Действующий победитель Кубка мира – сборная Франции, которая в 2018 году выиграла мундиаль в России.

Сборная Украины сыграет в стыковых матчах отбора в Кубок мира. Первым соперником команды Александра Петракова будет сборная Шотландии. Игра состоится 24 марта 2022 года.

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