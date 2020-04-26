Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту

Футбол стоит на паузе и неизвестно, будет ли он в этом году. Если так - "Золотой мяч" по итогам года может остаться "вакантным". Рассказываем о тех, кто владел трофеем за почти 65-летнюю историю его существования.

Третьим обладателем престижной награды в 1958 году был французский форвард "Реала" Раймон Копа.

Будущая звезда французского футбола Раймон Копа самом деле назывался Романом Копашевским. Парень родился в 1931 году в семье польских шахтеров. Его дед переехал из Польши во Францию ​​за 12 лет до того. Он привез с собой не только жену, но и четырех детей, одним из которых был 13-летний Франц, он же Франсуа, затем - отец Романа. Поселилась семья Копашевских в городке нель-Мин, в департаменте Паде-Кале, неподалеку от города Бетюн и устроился работать на шахту.

С пяти лет Роман все свое свободное время посвящал бодании мяча. Утром мальчик гонял в футбол в школе - это было и среди уроков (неудивительно, что отличником он не был) и после них, а в послеобеденное время занимался тем же в родительском саду. Вскоре он даже собрал собственную команду, набрав в нее мальчишек со своей улицы. Внимание редких болельщиков, было приковано к Роману, который уже тогда выделялся редкой для своего возраста техникой, и пытался играть со старшими. Копашевскому не исполнилось еще и 11-ти, когда его заметили скауты местного футбольного клуба "Ле-Мин" и пригласили к себе. Тогда его назвали сокращенно Копа, а не Копашевский.

- Однажды я украл у немцев мяч, - вспоминал Раймон. - Перелез через забор на стадион, оглянулся и вытащил из сетки. Никто не видел и слава Богу!

Несмотря на очевидный талант, Роману надо было как-то приспосабливаться к условиям жизни. И если ты живешь в семье шахтеров и вокруг тоже одни горняки, то и тебе быть шахтером, а не художником. В 1945-м, в возрасте 14 лет, Копашевский-младший попытался устроиться электриком, чтобы избежать тяжелой работы в шахте, но поскольку с точными науками совсем не дружил, попытка была неудачной. Так Роману пришлось спускаться под землю и толкать вагонетки с углем.

Президент клуба был владельцем шахты. Это была редкостная скотина! Он видел мой талант, но не хотел найти мне легкую работу. После тренировки я лез в забой

Так продолжалось два года, пока однажды в шахте не произошло обрушение. Парню сильно придавило левую руку - последствия были настолько серьезными, что большой и указательный пальцы пришлось частично ампутировать. Как пострадавшему на работе, ему назначили пенсию в размере 200 франков, а после лечения направлен на более легкую работу в котельную. К этому времени Роман уже был твердым игроком основы юниоров "Ле-Мин".

- Президент клуба был владельцем шахты. Это была редкостная скотина! Он видел мой талант, но не хотел найти мне легкую работу. После тренировки я лез в забой. Так продолжалось, пока "Анжер" меня не заметил.

"Анжер" играл во втором дивизионе. Несмотря на всю старательность молодого форварда, играл плохо. В первом сезоне при Копа команда заняла пятнадцатое место среди 18-ти клубов, а из Кубка была выбита в четвертом раунде. Раймон выдал несколько ярких сольных спектаклей (в его активе два мяча против "Марселя", когда счет матча был 4:0, а также единственный и победный гол в игре с "Монако"), но самостоятельно вытянуть довольно посредственную команду вверх он не мог.

Сезон 1950/51 его команда провела не лучше (четырнадцатое место). Однако Копа стал лучшим бомбардиром. Как раз вовремя произошел товарищеский матч между "Анжером" и "Реймсом", за который Копа хотел выступать с юных лет, а к тому же - клубом высшей лиги. Поединок закончился со счетом 4:4, и Альбер Батте, наставник гостей, для себя понял - этого парня надо брать.

Переговоры тянулись долго. Пока они шли, Копа отправился в составе "Реймса" в турне по Алжиру и отыграл там настолько классно, что руководство команды согласилось на выставленную "Анжер" трансферную сумму в 1 миллион 800 тысяч франков. Сам Копа, почувствовав запах денег, потребовал поднять предлагаемый ему лично бонус из трехсот тысяч франков до полумиллиона. Директорат "Реймса" возмутился и хотел даже разорвать соглашение, но Батте удалось уговорить боссов и убедить их, что они не ошибутся, если выложат эти деньги.

Первый официальный матч за "Реймс" Копа провел второго сентября 1951 - это были нули со "Страсбургом". Первый гол Раймон забил лишь 11 ноября в Париже, выступая на "Парк де Пренс" против местного "Расинга". Лучшим его матчем в том сезоне стал домашний поединок с "Марселем", в котором он сделал сразу два хет-трика - забил три мяча и отдал такое же количество голевых передач. Так Копа обеспечил полный и безоговорочный разгром гостей 8:1. По итогам сезона в активе Копа оказалось всего восемь голов. Совсем не так много по сравнению с тем, чего от него ожидали и что ожидал он сам.

Уже в следующем сезоне связи Аппель - Копа - Гловацки (с этого времени Копа начал играть глубже - Раймон располагался фактически "под" парой нападающих) стала грозным оружием "Реймса", который выиграл чемпионат страны в атакующем стиле. Клуб с севера забил в ворота соперников 86 голов, а Копа добился одного из лучших показателей в своей карьере, нанеся 13 результативных ударов.

Копа с Кубком чемпионов. Фото AFP

В сезоне 1953/54 "Реймс" пришел к финишу вторым, всего в одном шаге позади "Лилля", в следующем команда Копа снова берет титул. Пятерка нападения Леблон - Копа - Гловацкий - Блиар - Темпл, безусловно, лучшая в лиге. "Реймс" середины 50-х - сильнейшая команда во Франции и одна из самых сильных команд во всей Европе.

Статус "легендарный" тот коллектив заслужил участием в новом соревновании, которое очень быстро станет крутым европейским клубным турниром - речь о Кубке европейских чемпионов. До финала французскому клубу в каждом раунде доставались "приятные" соперники. В финале же сильнее был мадридский "Реал" (4:3). Но Копа в той игре не забил.

По окончании встречи президент "Реала" Сантьяго Бернабеу направил свой "денежный взгляд" не в Леблона, не в Идальго, и даже не на Гловацкого. А на Раймона Копа.

Копа помчался в Мадрид сразу же после завершения финального поединка

Как известно, если Бернабеу чего-то очень сильно хотел, то всегда этого добивался. Еще более серьезным аргументом в его диалоге с руководством "Реймса" стали 52 миллиона франков ( "старыми" купюрами, которые после деноминации стоили 520 тысяч, однако в то время - сумма огромная), которые он положил на стол, не раздумывая. Копа помчался в Мадрид сразу же после завершения финального поединка.

"Приходилось слышать упреки - мол, я предал" Реймс ", разменял его на деньги. Но посмотрите, какую сумму выручил меня клуб! Не могу точно сказать, сколько это сейчас, но ее тогда можно было построить три неплохих дома. "Реймс" купил трех отличных футболистов - и в чем же тут предательство?! Меня хотел еще и "Милан", но я себя видел только в "Реале", сильнейшей команде мира ".

Лучшим результатом Раймона на клубном уровне, в рамках чемпионата страны, были 14 голов за сезон. За сборную в 45 матчах он забил тоже не так много - всего 18 мячей, из них треть - с пенальти. Почему так произошло? Дело в том, что с течением карьеры постепенно к Раймона пришло понимание того, что главное его назначение на поле - совсем не завершение атак, а то, что принято называть "плеймейкерство". Копа, что отмечают все без исключения западноевропейские журналисты, был прежде всего дриблера. Мяч он держал и обрабатывал так, будто тот был не посторонним предметом, а частью его тела. Обставить двух-трех соперников подряд для него было делом слишком легкой, а в дуэлях один на один он выходил победителем в девяти случаях из десяти. Для Копа дриблинг был превыше всего. Он загонял оппонента до самозабвения, до того, что мог специально вернуться назад, чтобы обыграть его еще раз.

Перед переходом в "Реал" Копа не мог не понимать, по меньшей мере, одного. В "Реймсе" Раймон был главным, и на поле был живым королем, он выстраивал всю игру команды и руководил ею. В "Реале" он оказался в статусе одного из ведущих актеров, однако отнюдь не главного.

В августе 1956 года Раймон Копа, уже с женой и маленькой дочкой, переехал в Мадрид, где он вот-вот должен пополнить лагерь "Реала", обладателя новоиспеченного Кубка европейских чемпионов. Однако сразу же сыграть за первый состав "бланкос" не удалось. Копа был вынужден ждать завершения процесса натурализации Альфредо Ди Стефано, чтобы не считаться "лишним" легионером. Тогда в Испании согласно распоряжению генерала Москардо, который курировал футбол, команде разрешалось иметь таких футболистов в количестве не более двух. В "Реале" же их на тот момент оказалось трое - кроме Копа, это были еще аргентинцы Ди Стефано и Ольсен. Только в начале октября 1956 года Копа получил необходимое разрешение.

Дебют Раймона в Примере состоялся 21 октября, в седьмом туре, против малоизвестного, как тогда, так и теперь, клуба под названием "Хаэн". Раймон вышел на правом фланге атаки. Интересно, что в Испании его имя чаще произносили на местный манер - Рамон. В первой игре Копа отличился дважды.

"Сначала мне действительно было трудно. Дело не в том, что я играл на довольно необычной для меня позиции на правом фланге - просто мои партнеры по "Реалу" привычно играли через левый фланг и Хенто, из-за чего пользы от меня, конечно, было не слишком много, а я чувствовал себя достаточно одиноким. Ничего, справился".

Копа ставили и на правый фланг атаки, и на место правого полусреднего, однажды он играл даже левым полусредним. Очевидно, что Копа, соглашаясь на переход в "Реал", обязан был четко себе представлять, что подвинуть величественного аргентинца Ди Стефано с его любимой позиции не удастся никому. Первый сезон Копа в Мадриде никак нельзя назвать совсем уж неудачным. Он стал чемпионом Испании, выиграл Кубок чемпионов, получил от "France Football" уже вторую "Бронзовую бутсу", уступив лишь Ди Стефано и Билли Райту.

В следующем сезоне почти один в один повторилась история предыдущего. Актив "Реала" снова насчитывал чемпионский титул, еще один КЕЧ. Однако личный вклад Копа значительным ни был, поэтому и большой радости от таких свершений у него не было. И только в сборной Копа был тем, "реймским" футболистом начале своей карьеры.

Копа на кубке мира-1958

На шведском чемпионате мира Франция всех удивила. Это был грандиозный сюрприз, и сюрприз, приятный болельщикам "галльских петухов". Однако сначала Копа, тогда еще Копашевский, играл за юниорскую сборную. Руководство сборной Франции заметил его талант сразу. Желание получить Романа было большим, однако было ясно, что сын поляка пока не является французом и надо подождать его совершеннолетия, то есть 21-го года, пока он не определится с гражданством. Копа выбрал сборную Франции, а чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что он достоин защищать цвета новой родины, выдал несколько эффектных матчей. В частности, Раймон принял участие в разгроме юниоров Англии (7:1), забив им первый и последний мячи.

Однако так случилось, что будучи уже известным футболистом, в квалификации к ЧМ-58 он все равно выступать не мог. Французская федерация вынесла постановление, в сборную могут быть включены только те футболисты, которые играют в чемпионате Франции. Копа же к тому времени уже защищал цвета "Реала". Лишь накануне Мундиаля чиновники изменили мнение. Возможно, не устояли перед весомыми аргументами наставника "ле бльо" Альбера Батте. Итоговое третье место на турнире стало успехом - Франция переиграла экс-чемпионов мира, западных немцев со счетом 6:3.

На счету Копа вплоть десяток голевых передач - по три с Парагваем и Северной Ирландией, и по две в решающих поединках, с Бразилией и ФРГ

Лучшим игроком турнира справедливо был назван именно Копа. Он, хоть и не демонстрировал подвигов в завершении атак, забив три мяча, однако в качестве дирижера и ассистента проявил себя не менее ярко, чем его партнер Фонтен как бомбардир. На счету Копа вплоть десяток голевых передач - по три с Парагваем и Северной Ирландией, и по две в решающих поединках, с Бразилией и ФРГ.

По итогам 1958 года Копа после двух "Бронзового мяча" был удостоен "Золотого". Вместе с тем, все прекрасно понимали, что лучшим игроком Старого Света он признан вовсе не за яркое ожерелье из мадридских титулов, а всего лишь за шесть матчей, которые он фантастически сыграл на шведском мундиале.

Однако в столице Испании были именно поражены игрой Раймона в Швеции, продолжали на него рассчитывать, и даже предложили после возвращения подписать выгодный многолетний контракт. Перспективная линия атаки Копа - Эррера - Ди Стефано - Пушкаш - Хенто поражала. Копа же, поблагодарив через прессу, выпросил себе отпуск сначала в Анжере, а затем на Корсике - мол, имею право отдохнуть, развеяться, подумать. А подумав сообщил, что его устроит контракт только на один сезон.

Свою последнюю кампанию в "сливочной" футболке он провел примерно так же, как и обе предыдущие. Копа играл правого крайнего, иногда полусреднего, финтов и передач не жалел, но забивал мало - например, впервые отличился лишь в восьмом туре. Как итог - десять голов.

Доминирует мнение, что в Мадриде Копа так и не смог проявить все свои таланты, раскрылся в лучшем случае вряд ли на половину. За три года в "Реале" Раймон так и не добился признания местных болельщиков. Трибуны "Бернабеу" любили Хосеито и Матеоса, обожали Хенто, молились на всесильного и всемогущего Ди Стефано, а в 1958-м получили еще одного кумира - поразительно точного Пушкаша. А вот к "Наполеону" местные любители футбола всегда относились очень сдержанно.

После "Реала" карьера Копа пошла на спад. Первый его сезон после возвращения в "Реймс" (1959/60) принес ему и команде еще один титул чемпиона, а сам Раймон установил личный рекорд результативности - 14 голов. В 1962-м "Реймс" под руководством все того же Батте еще раз финишировал на самой верхушке таблицы французского первенства.

Ко всему, в Копа с возрастом испортился характер, он стал язвительным и придирчивым, постоянно ссорился то с партнерами, то с тренерами, то с футбольными чиновниками. Разговор на повышенных тонах с новым тренером сборной Жоржем Верье привела к двухмесячному "бану" от первой команды Франции, слова в прессе на тему "футболисты являются рабами клубных боссов" - к длительной дисквалификации во внутреннем первенстве.

Копа незадолго до смерти. Рядом – Криштиано Роналду

В 1964-м "Реймс" вынужден был проститься с высшей лигой. Последним подвигом Копа стал отказал от выгодного предложения "Расинга". Он остался в родной команде, чтобы помочь ей вернуть утерянный статус. Это было невероятно трудно - ведь и зрителей на стадионе заметно уменьшилось, и заработки стали гораздо ниже. Однако после двух лет мучений "Реймс" все же вернулся. Впрочем, только на год, который заодно стал и последним годом Раймона Копа в активном футболе.

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3 марта 2017-го в возрасте 85 лет в Анжере, после продолжительной болезни ушел из жизни один из величайших футболистов Франции и всего мира Раймон Копа. Незадолго до смерти в беседе с одним из журналистов он сказал: "Я не жалею ни о чем! Футбол изменил всю мою жизнь, он позволил мне изменить грязь и мрак шахты на ослепительный свет сцены. Футбол превратил меня в человека".