Президент "Днепра-1" назвал цену на Довбика

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: "Футбум", Денис Руденко

"Днепр-1" готов продать форварда сборной Украины 24-летнего Артема Довбика не менее чем за €10 млн.

Днепряне не спешат продать своего лидера по первому предложению.

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"У Довбика контракт с нашим клубом еще на два года.

Достойные предложения в денежном плане мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходят. Сегодня он знает цену.

Сколько потенциальный покупатель должен предложить при Довбике, чтобы "Днепр-1" вступил в переговоры? Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и более €10 млн. За меньшую сумму даже разговора не будет, - рассказал президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​в комментарии FanDay.

Артем Довбик является уроженцем Черкасс. Играл за местный "Днепр". Выступал за "Днепр", "Заря" Бельцы, датские клубы "Митьюлланд" и "Сеннерйокс". С 2020 года выступает за Днепр-1.

Выступал за юношескую и молодежную сборную Украины. За национальную команду провел шесть матчей и забил два гола. Трансфермаркет оценивает футболиста в €5 млн.