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воскресенье, 26 декабря 2021 14:55

Президент "Барселоны" пробует сорвать трансфер Холанда в "Реал"

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Президент &quot;Барселоны&quot; пробует сорвать трансфер Холанда в &quot;Реал&quot;
"Боруссия" хочет удержать у себя звездного форварда. Фото: Reuters

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен сделать всё возможное, чтобы переход нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в мадридский "Реал" не состоялся, информирует Marca.

Согласно сведениям источника, глава "Барселоны" боится, что "Реал" сформирует у себя звёздное трио молодых нападающих – Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор. На нескольких совещаниях руководства сине-гранатовых Лапорта открыто заявлял, что хочет сорвать переход норвежца в стан "Королевского клуба".

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Летом Холанд может покинуть "Боруссию". В его услугах заинтересованы "Реал", "Челси", "Ювентус", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ряд других клубов, которые готовы заплатить за футболиста € 75 млн – именно такая сумма отступных активируется в контракте Эрлинга следующим летом.

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Дата
26
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