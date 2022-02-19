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суббота, 19 февраля 2022 19:45

"Поздравил по-спортивному" - Абраменко про объятия российского фристайлиста

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&quot;Поздравил по-спортивному&quot; - Абраменко про объятия российского фристайлиста
Украинский фристайлист Александр Абраменко. Фото: НОК Украины

Единственный украинский медалист Олимпиады-2022 фристайлист Александр Абраменко вернулся на родину.

Сразу после возвращения спортсмен дал первые комментарии об Олимпиаде и своем выступлении, передает "Суспільне".

Один из вопросов, адресованный Абраменко, касался его фото с представителем ОКР Ильей Буровым. После оглашения результатов в финале россиянин обнял Абраменко, когда тот стоял с флагом.

По словам украинского фристайлиста, сам он никого не обнимал.

"Я никого не обнимал в этот раз. Только поздравил по-спортивному, как спортсмен спортсмена. И всё", - сказал Абраменко.

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В своем ответе Александр упомянул об эпизоде ​​4-летней давности, когда после победы на Олимпиаде-2018 он вместе с Буровым обнимался на подиуме.

В Пекине украинец не обнимал соперника на подиуме, где они снова оказались вместе. Не было объятий или разговоров между атлетами во время официальной церемонии награждения.

Единственное действие, которое было проявлено самим Абраменко, заключалось в хлопке по ладони Бурова. Вероятно, именно об этом моменте украинец упомянул в своем ответе.

Абраменко - олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в лыжной акробатике. Игры в Пекине для него пятые в карьере.

На чемпионате мира 2019 года Александр стал серебряным призером.

Украинским спортсменам рекомендовали держаться подальше от россиян на Олимпиаде в Пекине.

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Дата
19
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