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среда, 16 февраля 2022 18:19

Российский фристайлист обнял Абраменко во время награждения на Олимпиаде

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Украинский фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в личных соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине

Украинец принял участие в церемонии награждения, где сделал совместное фото с призерами в лыжной акробатике россиянином Ильей Буровым и китайцем Гуанпу Ци, сообщает "Проспорт".

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Абраменко и российский спортсмен пожали друг другу руки. А затем Буров со спины обнял украинца.

На Олимпийских играх-2018 произошла похожая ситуация – Абраменко и Буров обнимались на пьедестале.

На Играх в Токио прогремел скандал из-за совместных фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене. После этого в Министерстве молодежи и спорта перед играми в Пекине решили запретить стоять рядом с россиянами и их символикой на Олимпийских играх-2022.

Автор: Ggettyimages.com
 

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть з 4 по 20 лютого 2022 року.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.

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