После второго гола "Шахтер" развалился – Каштру

Луиш Каштру провалился в матчах против итальянских команд. Фото "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение в полуфинале ЛЕ от "Интера" (0:5).

"В первом тайме мы еще смогли играть, неплохо закончили первый тайм. Было два момента у "Интера" – они один реализовали. У нас были моменты у Маркоса Антонио и Мораеса. К сожалению, не удалось забить". Сообщает "Трибуна".

"Второй тайм – поменяли полузащиту, поставили десятку, гнались за результатом. Мораес мог сравнять счет. А в следующем эпизоде "Интер" забил с углового. Потом наша команда развалилась. Совершили несколько ошибок. Результат накапливался.

На данный момент могу сказать – это был фантастический путь до сегодняшнего дня. Сейчас я несчастлив из-за игры. После 0:2 мы совершили много ошибок против сильной команды. У нас был дискомфорт из-за прессинга "Интера". Мы были не мы после 0:2.

Поздравляю "Интер". Это нормально в таких ситуациях – тренер полностью берет на себя ответственность за результат.

В еврокубковых матчах путь был хорошим до сегодня. Запомнится то плохое, что было сегодня. Мы передали игру в руки сопернику, особенно когда было 0:2. Мы, тренеры, должны принимать эти вещи.

Мы чемпионы с 23 очками отрыва, проделали хороший путь в ЛЕ, но запомнится в итоге сегодняшний матч. Но мы проиграли хорошей команде, которая заслужила победу", – сказал Каштру.

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"Интер" вышел в финал Лиги Европы, где 21 августа встретится с "Севильей".