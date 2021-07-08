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четверг, 08 июля 2021 16:52

После провала на Евро сборная России осталась без тренера

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После провала на Евро сборная России осталась без тренера
Станислав Черчесов остался без работы. Фото: Reuters

Сборная России по футболу осталась без главного тренера.

Российский футбольный союз и тренер национальной команды Станислав Черчесов приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает РФС.

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Причиной стало неудачное выступления на Евро. Россияне набрали три очка и заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. В 2018-м он вывел команду в четвертьфинал домашнего Кубка мира. Главным кандидатом на пост является бывший тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

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