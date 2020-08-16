После фиаско в Лиге чемпионов "Барселона" затеяла масштабную чистку состава

Гризманн так и не смог заиграть в "Барселоне". Фото: REUTERS

После позорного вылета из Лиги чемпионов каталонская "Барселона" планирует существенно изменить состав команды на следующий сезон.

С "Барселоны" могут уйти два звездных форварда - Луис Суарес и Антуан Гризминн, сообщает Mundo Deportivo.

Также шаткое положение в клубе имеют: Жорди Альба, Иван Ракитич, Серджио Роберто, Артуро Видаль и Нелсон Семеду.

Самюэль Умтити и Усман Дембеле много пропускают из-за травм. Поэтому "Барселона" не будет против их продажи в другие клубы.

В клубе считают неприкосновенными только Лионеля Месси, Фрэнки де Йонга и Тер Штеген, а также молодых игроков команды Ансуи Фати и Рики Пуча.

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"Барселона" не смогла защитить чемпионский титул в Испании уступив первую строчку "Реалу" и в 1/4 Лиги чемпионов была уничтожена "Баварией".