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воскресенье, 06 сентября 2020 08:48

Португалия разбила Хорватию в Лиге Наций

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Португалия разбила Хорватию в Лиге Наций
Хорватия забила мяч престижа лишь на последней минуте. Фото Рейтер

Вчера состоялись еще несколько матчей первого тура Лиги Наций. В группе А-2 сборная Бельгии без своих лидеров на выезде легко обыграла Данию - 2:0.

В другом матче этой группы Швеция дома как ни старалась, но не удержала Францию ​​- 0:1. Единственный мяч у чемпионов мира забил Киллиан Мбаппе.

В группе А-3 действующий обладатель трофея сборная Португалии без Криштиану Роналду дома разбила вице-чемпионов мира сборную Хорватии - 4:1. В другом матче Англия в Рейкьявике с большим трудом благодаря пенальти на последней минуте обыграла Исландию 1:0.

Англия в Рейкьявике с большим трудом обыграла Исландию

В группе С-1 Кипр дома уступил Черногории - 0:2, а Азербайджан в Баку проиграл Люксембургу - 1:2. Победный мяч с пенальти забил киевский динамовец Жерсон Родригеш.

В группе С-2 Северная Македония дома одолела Армению - 2:1, а сборная Эстонии в Таллинне уступила Грузии 0:1.

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Сегодня в Мадриде в группе А-4 сборная Испании сыграет со сборной Украины. После первого тура наша команда возглавляет группу, имея в активе три зачетных балла.

Автор: Юрий Стригун
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