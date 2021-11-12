Помічник Реброва та Шевченка зізнався в любові до Росії

Рауль Рианчо и Сергей Ребров. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины и Сергея Реброва в киевском "Динамо" испанец Рауль Рианчо хочет работать в сборной России.

Испанский тренер просит наставника россиян Валерия Карпина принять его в тренерский штаб.

"Сборная России показывает фантастическую игру. Очень уверена победа yад Кипром. Будь счет 7:4 — не так хорошо, как 6:0. Уверен, что команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.

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Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: "Карпин, позови меня в сборную! Мы выигрываем Кубок мира в Катаре, я люблю Россию". В сборной России все 11 игроков – великие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру", - сказал Рианчо в комментарии "РБ Спорт".

Рауль Рианчо работал помощником Сергея Реброва в сезонах 2014/16. С киевлянами дважды выигрывал чемпионат Украины.

С 2016 по 2018 год был ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. Команда не смогла выйти на Кубок мира-2018. Имеет опыт работы в "Рубине" и "Спартаке". С 2019 без работы.